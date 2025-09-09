Logo Tgcom24
In rotta verso Gaza

Flotilla, Albanese: "Attacco con drone sarebbe attacco alla sovranità tunisina"

La relatrice speciale delle Nazioni Unite al porto di Sidi a sostegno degli attivisti

09 Set 2025 - 12:28
01:08 

La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, Francesca Albanese, che vive a Tunisi, ha visitato il porto di Sidi Bou Said dove è avvenuto l'incidente alla "Family Boat" della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, colpita da un drone secondo gli attivisti, che hanno diffuso video dell'attacco. "Se venisse confermato che si è trattato di un attacco con droni, si tratterebbe di un'aggressione alla Tunisia e alla sovranità tunisina", ha detto la giurista italiana. 

