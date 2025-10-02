Logo Tgcom24
Flotilla, a Roma lanci di bottiglie e fumogeni contro la polizia

Dopo la fine del corteo a sostegno degli attivisti pro Pac un piccolo gruppo di antagonisti, circa un centinaio, si è staccato dal presidio

02 Ott 2025 - 10:53
A Roma, dopo la fine del corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla, un piccolo gruppo di antagonisti, circa un centinaio, si è staccato dal presidio di piazza dei Cinquecento, ritornando verso largo Chigi. Lì hanno deviato verso piazza San Silvestro, dove hanno lanciato alcune bottiglie e fumogeni contro le forze dell’ordine schierate in assetto antisommossa. 

