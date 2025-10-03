Logo Tgcom24
In Brasile

Flotilla, a Rio de Janeiro manifestazione per il rilascio degli attivisti brasiliani

I manifestanti hanno chiesto al governo misure più severe contro Israele

03 Ott 2025 - 11:40
01:03 

A Rio de Janeiro studenti e movimenti sociali hanno protestato per chiedere il rilascio degli attivisti della Global Sumud Flotilla, detenuti dalle forze israeliane. La missione umanitaria navale mirava a violare il blocco di Gaza e a portare aiuti alla popolazione palestinese ed è stata intercettata dall'esercito di Tel Aviv. I dimostranti con striscioni a sostegno della causa palestinese, hanno marciato e cantato, chiedendo misure più severe da parte del governo brasiliano contro Israele. 443 volontari provenienti da 47 paesi sono stati fermati dalle forze israeliane, tra cui 11 brasiliani.

