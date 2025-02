Le unità di emergenza della Contea di Volusia in Florida sono riuscite a mettere in salvo un uomo, privo di sensi, su una barca fuori controllo a causa del timone bloccato. E' accaduto sul lago Dias: i soccorritori sono riusciti ad avvicinarsi e a prendere i comandi dell'imbarcazione "impazzita", per poi portare a terra l'uomo.