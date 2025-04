Florida, lanciato in orbita Falcon 9 con 28 satelliti Starlink

Space X ha lanciato in orbita il suo razzo Falcon 9, che trasportava 28 satelliti Starlink, dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Il lancio è avvenuto alle 23:07 di sabato 5 aprile ed è stata la 19esima missione per il razzo, che è stato utilizzato per lanci precedenti, comprese missioni con equipaggio e altri satelliti Starlink. I satelliti fanno parte dell'impegno di Space X per fornire accesso a Internet in tutto il mondo. Dopo il rilascio dei satelliti, il primo stadio è atterrato su una nave drone chiamata Just Read the Instructions nell'Oceano Atlantico.