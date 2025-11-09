Florida, la tartaruga marina ferita Swim Shady ritorna nell'oceano dopo il recupero

Una tartaruga marina adulta femmina di nome Swim Shady è stata rilasciata nell'Oceano Atlantico. È stata curata al Loggerhead Marinelife Center di Juno Beach, in Florida, dopo aver subito ferite a causa dell'elica di una barca. I volontari l'hanno aiutata a tornare nell'oceano. Swim Shady è stato sottoposto a un intervento chirurgico e si è ripreso con antibiotici e cure di supporto. Decine di persone hanno catturato il momento con video e foto scattate con il cellulare mentre lei tornava in acqua. Con la stagione di nidificazione in Florida che va dal 1 marzo al 31 ottobre, i funzionari invitano i diportisti a rallentare e a prestare attenzione alla zona di protezione delle tartarughe marine. Tutte le tartarughe marine sono considerate specie in via di estinzione o minacciate.