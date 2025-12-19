Fiumicino, rubavano gli alimenti pronti per essere serviti sui voli: arrestati

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri per un furto aggravato di derrate alimentari avvenuto all'interno dell'area aeroportuale di Fiumicino. Secondo quanto ricostruito, gli indagati avrebbero sottratto prodotti alimentari pronti per essere serviti a bordo degli aerei, destinati a compagnie di primissimo livello. L'indagine è partita dopo la denuncia della società di catering, che aveva segnalato ripetuti ammanchi di merce dai propri magazzini. Alcuni dei soggetti coinvolti lavoravano all'interno dei depositi, mentre altri erano esterni all'azienda. Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno recuperato prodotti ittici di pregio e di altissimo valore commerciale, rinvenuti sia su un mezzo utilizzato per il trasporto sia all'interno di un'abitazione nel comune di Fiumicino. Il valore complessivo della merce sequestrata supera i 30mila euro ed è stata restituita alla parte offesa.