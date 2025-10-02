Logo Tgcom24
Politica
Gusmeroli (Lega): "Lavoriamo sulla rottamazione delle cartelle esattoriali"

Fisco e Manovra,"il deputato e presidente della commissione Attività produttive a Tgcom24: "Sarà diversa dal passato"

02 Ott 2025 - 13:02
09:39 

"Il cantiere è in corso, stiamo lavorando alla Manovra e siamo all'opera sulla rottamazione delle cartelle esattoriali per aiutare gli italiani che non sono evasori ma che non sono riusciti a pagare le imposte". Così il deputato della Lega e presidente della commissione Attività produttive, Alberto Gusmeroli, a Tgcom24. "La pressione fiscale è elevata, per questo è molto importante la rottamazione perché è una rateizzazione a lungo termine, diversa dalle precedenti, che ti consente di sanare il passato e pagare le imposte dell'anno.

