Firenze, tassista insegue e blocca uno scippatore: borsa restituita alla turista

A Firenze un tassista si trasforma in eroe per un giorno. Roberto Del Vecchio ha inseguito un ladro in fuga dopo lo scippo della borsa a una turista. La scena, ripresa dalla dash cam, mostra l’inseguimento tra le vie del centro fino a via di Santo Spirito, dove l’uomo viene bloccato. Il tassista riconsegna poi la borsa alla ragazza, tra gli applausi dei presenti.