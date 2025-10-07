Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
BLITZ DELLA GDF

Firenze, sequestrati oltre 19mila accessori contraffatti

Il responsabile è stato denunciato e sono in corso accertamenti sui canali di approvvigionamento e distribuzione

07 Ott 2025 - 14:39
01:18 

La guardia di finanza di Firenze ha sequestrato più di 19mila accessori metallici con il logo contraffatto di una nota maison italiana. L'operazione del 2° Nucleo Operativo Metropolitano ha portato all'individuazione di un sito logistico e produttivo gestito da un cittadino straniero, dove i pezzi venivano stoccati e confezionati. Il responsabile è stato denunciato e sono in corso accertamenti sui canali di approvvigionamento e distribuzione.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri