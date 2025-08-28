Logo Tgcom24
la scomparsa due anni fa

Firenze, la mamma di Kata: "Prima di abbattere l'hotel Astor ripetete le analisi delle impronte"

di Alessio Fusco
28 Ago 2025 - 18:49
"Dobbiamo rientrare nell'hotel Astor di Firenze prima che venga abbattuto, per fare altri accertamenti sul caso della piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa nel nulla 2 anni fa". A chiederlo la criminologa Stefania Santorini dopo la notizia che quel palazzo verrà distrutto e poi ristrutturato. Messo all'asta giudiziaria a un milione e mezzo, se l'è aggiudicato una società di Roma per tre milioni di euro. La vecchia struttura verrà totalmente ricostruita, ci saranno 25 nuovi appartamenti che poi verranno messi in vendita, ma i famigliari di Kata pensano che le risposte alla scomparsa della loro bambina possano trovarsi ancora in quell'hotel. Ecco perché vogliono ripetere alcune analisi, come quella delle impronte digitali.

