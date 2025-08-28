Firenze, la mamma di Kata: "Prima di abbattere l'hotel Astor ripetete le analisi delle impronte"

"Dobbiamo rientrare nell'hotel Astor di Firenze prima che venga abbattuto, per fare altri accertamenti sul caso della piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa nel nulla 2 anni fa". A chiederlo la criminologa Stefania Santorini dopo la notizia che quel palazzo verrà distrutto e poi ristrutturato. Messo all'asta giudiziaria a un milione e mezzo, se l'è aggiudicato una società di Roma per tre milioni di euro. La vecchia struttura verrà totalmente ricostruita, ci saranno 25 nuovi appartamenti che poi verranno messi in vendita, ma i famigliari di Kata pensano che le risposte alla scomparsa della loro bambina possano trovarsi ancora in quell'hotel. Ecco perché vogliono ripetere alcune analisi, come quella delle impronte digitali.