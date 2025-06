Firenze, iniziata la rimozione della gru dagli Uffizi: era lì da 19 anni

Sono iniziate lunedì mattina a Firenze, poco dopo le 7, le operazioni per lo smontaggio della gru alta 60 metri che 19 anni fa venne installata per effettuare le principali operazioni di carico, scarico e spostamento dei materiali nel cantiere dei cosiddetti grandi Uffizi (non ancora concluso). La definitiva rimozione avverrà entro il 21 giugno, quando sulla terrazza degli Uffizi, sopra la loggia dei Lanzi, è previsto un evento simbolico, alla presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli.