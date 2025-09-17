Firenze, arriva il taxi solidale per chi non può muoversi

A Firenze nasce il taxi solidale: al volante ci sono i volontari del Comitato Cittadini, che da tempo avevano in mente di offrire questo servizio dedicato a chi ha più bisogno. E adesso chi non sa come muoversi e avrà necessità di un passaggio, lo potrà fare senza mettere mano al portafoglio. "Ci chiamano e noi cerchiamo di accontentare tutti. Noi cerchiamo di bilanciare le richieste sia di età che di esigenza" racconta uno degli organizzatori.Tra chi ha già usufruito del servizio la signora Roberta che aveva la necessità di essere accompagnata all’ospedale per una visita. Senza il taxi solidale avrebbe speso almeno 50 euro o, peggio, rischiare di rimanere a piedi come accaduto già una volta. "Io avevo fissato un’altra visita ma ho dovuto rinunciare perché non c’era nessuno che mi poteva portare" racconta. Un progetto che guarda ai più fragili, anziani e persone con disabilità; ma anche agli amici a quattro zampe che necessitano di esser trasportati dal veterinario.