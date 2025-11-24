Fiorello e Volandri, la partita scaramantica prima della Coppa Davis

Rosario Fiorello e Filippo Volandri si sono ritrovati su un campo di tennis in terra rossa per un appuntamento ormai diventato tradizione. Pochi giorni prima della competizione internazionale, lo showman e il capitano dell’Italtennis hanno disputato la loro consueta partita "porta fortuna", un rito che sembra davvero funzionare. Il video, pubblicato da Fiorello sui social il 24 novembre, è arrivato a poche ore dal nuovo trionfo azzurro nel torneo a squadre maschile. "Non siamo scaramantici per niente…", scherza Fiorello, prima di lanciare il suo motto: "Non succede, ma se succede…". Un momento di ironia e leggerezza che, come nel 2023 e nel 2024, ha preceduto ancora una volta la vittoria italiana.