Finto colpo di Stato in Francia: Macron si infuria

Una giornalista annuncia un colpo di stato in Francia. Parla di un colonnello non meglio specificato e del rischio che il presidente Macron possa essere stato deposto. Questo video è un fake, generato dall'Intelligenza artificiale. É stato pubblicato su Facebook lo scorso 9 dicembre ed è diventato virale con oltre 13 milioni di visualizzazioni in rete. Durante un incontro con i lettori del quotidiano La Provence a Marsiglia, Macron ha detto di aver chiesto a Meta di rimuovere il video. Il social network si è rifiutato dicendo che quel filmato “non violava le regole di utilizzo del gruppo”. Il presidente francese ha dichiarato che un collega africano ha creduto a quel filmato fake e gli ha scritto dicendosi preoccupato per quello che credeva stesse succedendo in Francia.