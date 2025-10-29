Finisce con il deltaplano su un albero e resta bloccato a 20 metri di altezza: il salvataggio

Un uomo ha perso il controllo del suo deltaplano ed è rimasto incastrato su un albero a circa 20 metri di altezza sul Monte Cucco, sul confine tra Perugia e Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino Umbria. Le squadre hanno utilizzato una manovra di recupero Saf per portare a terra il pilota, rimasto cosciente durante l’operazione. L'uomo poi è stato trasportato a piedi attraverso il bosco. Per lui nessuna grave conseguenza.