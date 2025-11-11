Logo Tgcom24
Fine dello shutdown, Trump esulta dallo Studio Ovale

Il presidente degli Stati Uniti si dice soddisfatto dell'accordo che garantisce il pagamento ai dipendenti federali e la ripresa delle attività governative

11 Nov 2025 - 14:33
00:40 

Donald Trump, parlando dallo Studio Ovale della Casa Bianca, ha commentato con soddisfazione l'accordo raggiunto al Senato per porre fine allo shutdown. Il presidente Usaha sottolineato che l'intesa permetterà di tutelare il sistema sanitario e di evitare tagli ai dipendenti federali, che riceveranno la retribuzione arretrata una volta riaperti gli uffici pubblici.