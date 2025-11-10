Filomena Mastromarino e l'addio alla pornografia: "Benedico il giorno in cui ho lasciato Malena"

Ospite a "Verissimo", Filomena Mastromarino afferma di non avere rimpianti per aver lasciato il mondo della pornografia, dove si era affermata con il nome di Malena. "In tutto questo tempo non mi sono mai, mai voltata indietro, non tornerei mai sui miei passi. Sono felice così, mi sento serena, rilassata e forse più completa come donna" ha confidato a Silvia Toffanin.

Quindi, Filomena Mastromarino è tornata anche sulla malattia della madre, un carcinoma polmonare. "Vedere mia madre così coraggiosa nell'affrontare il suo percorso rende coraggiosa anche me", ha concluso.