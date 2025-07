Filmava gli incontri coi monaci e poi li ricattava: chi è Miss Golf

Sika Golf o Miss Golf, soprannome di Wilawan Emsawat, per la polizia di Bangkok è un soggetto pericoloso, e di fatto la vicenda ha presto assunto le proporzioni di uno scandalo nazionale. Accusata di estorsione, ricettazione e riciclaggio, a casa della donna sono stati trovati almeno 5mila video e 80mila foto con cui chiedeva denaro ai religiosi in cambio del suo silenzio. Un sistema che in tre anni le aveva fatto accumulare quasi 12 milioni di dollari, molti dei quali spesi nel gioco d'azzardo. Le indagini sono scattate dopo che un monaco, dal quale Miss Golf avrebbe avuto un figlio, aveva abbandonato il tempio rivelando l'oscura vicenda. Agli inquirenti è bastato poco per scoprire trasferimenti di grosse somme di denaro provenienti anche da altri religiosi, nel frattempo sospesi dall'ordine.