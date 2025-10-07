Filippine, uomo si aggrappa a un albero durante un'alluvione

Una violenta alluvione ha colpito Maasim, nella provincia filippina di Sarangani, in seguito a ore di pioggia intensa. Le acque del torrente Tinago sono esondate, trascinando fango, detriti e massi lungo il corso. Alcuni tratti della strada verso General Santos City sono stati chiusi al traffico. Tra le immagini più drammatiche, quella di un uomo aggrappato a un albero per sfuggire alla corrente. Le autorità hanno invitato la popolazione a evacuare. Non si registrano feriti.