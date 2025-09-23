Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
EVACUATI IN MIGLIAIA

Filippine, tifone Ragasa viaggia a 300 km/h: danni nel nord del Paese

Scuole e uffici sono stati chiusi a causa di uno dei tifoni più violenti dell'anno

23 Set 2025 - 10:23
01:53 

Migliaia di persone sono state evacuate dai villaggi del nord delle Filippine, scuole e uffici sono stati chiusi a causa di uno dei tifoni più violenti dell'anno. Il super tifone Ragasa porta venti sostenuti di 215 km/h con raffiche fino a 295 km/h e si è abbattuto sull'isola di Panuitan, al largo della provincia di Cagayan. Ragasa si stava dirigendo verso ovest e si prevedeva che sarebbe rimasto nel Mar Cinese Meridionale almeno fino a mercoledì, passando a sud di Taiwan e Hong Kong prima di raggiungere la terraferma cinese.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri