CITTADINI LASCIANO LE CASE

Filippine, tifone Kalmaegi colpisce la costa: venti forti e inondazioni

Particolarmente colpite le città di Sagay, nella provincia centrale di Negros Occidental e di Silago, nella provincia orientale di Southern Leyte

04 Nov 2025 - 10:00
01:11 

Il tifone Kalmaegi ha colpito le Filippine causando inondazioni e interruzioni di corrente con migliaia di persone costrette ad abbandonare le proprie case. Le autorità hanno registrato almeno una vittima. Segnalate raffiche di vento fino a 185 km/h. Particolarmente colpite le città di Sagay, nella provincia centrale di Negros Occidental e di Silago, nella provincia orientale di Southern Leyte.