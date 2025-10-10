Logo Tgcom24
nel Davao Orientale

Filippine, terremoto di magnitudo 7.4 nel sud del Paese

Il forte sisma ha fatto scattare l'allerta tsunami, poi cessata.

10 Ott 2025 - 08:55
00:44 

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la provincia meridionale di Davao Orientale, nelle Filippine, facendo scattare l'allerta tsunami, poi cessata. Secondo l'Istituto Filippino di Vulcanologia e Sismologia il sisma ha avuto il suo epicentro in mare a 62 km a sud-est della città di Manay. La scossa ha spinto gli abitanti a scendere in strada in preda al panico, ha causato interruzioni di corrente e ha portato all'evacuazione dei villaggi dalle coste delle province vicine a causa del possibile tsunami. 