Filippine, seconda eruzione in pochi giorni del vulcano Kanlaon

Seconda eruzione nel giro di pochi giorni del vulcano Kanlaon, uno dei più attivi delle Filippine. Le immagini mostrano un’alta colonna di cenere alzarsi in cielo. Non sono stati segnalati feriti al momento, ma l’eruzione ha suscitato preoccupazioni per la salute a causa della caduta di cenere che ha colpito i villaggi vicini.