Filippine, migliaia in piazza contro lo scandalo corruzione

A Manila migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro presunti abusi nei progetti infrastrutturali del governo che coinvolgono legislatori, funzionari e imprenditori: avrebbero intascato ingenti tangenti da progetti di controllo delle inondazioni nel Paese. Migliaia di agenti di polizia sono stati schierati per garantire la sicurezza in uno storico parco e vicino a un monumento alla democrazia situato lungo la principale autostrada della capitale filippina. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha appoggiato le manifestazioni e ordinato un'inchiesta indipendente. Le ambasciate degli Stati Uniti e dell'Australia hanno chiesto ai loro cittadini di evitare le proteste di piazza per precauzione.