Filippine, maxi manifestazione a Manila contro la corruzione

Una mobilitazione imponente ha attraversato Manila dopo la scoperta di un vasto sistema di corruzione legato ai fondi per le infrastrutture anti-alluvione. Centinaia di migliaia di cittadini si sono radunati nella Capitale filippina per chiedere trasparenza e responsabilità nelle istituzioni. Le indagini hanno rivelato che appalti strategici venivano assegnati a società disposte a pagare tangenti, generando migliaia di progetti scadenti, incompleti o mai realizzati. Lo scandalo ha acceso la rabbia dei filippini, spingendo in piazza un movimento trasversale. Il ministro dell'Interno Jonvic Remulla ha reso noto che circa 320mila membri della Iglesia Ni Cristo, molti dei quali vestiti di bianco e con cartelli contro la corruzione, hanno guidato la manifestazione di tre giorni al Rizal Park. La presenza massiccia ha dato un forte segnale politico e sociale, trasformando il raduno in una delle proteste più grandi degli ultimi anni. La sicurezza è stata rafforzata con migliaia di agenti e il supporto dell'esercito, mantenuti in stato di massima allerta per garantire ordine e protezione durante l'intero evento.