Filippine, la devastazione provocata dal tifone Bualoi

Un'altra tempesta tropicale si è abbattuta sulle Filippine causando almeno quattro morti e nuove evacuazioni di decine di migliaia di persone da villaggi a rischio frane e inondazioni, a lungo colpiti dai tifoni. Bualoi ha toccato terra nella città filippina di San Policarpo, nella provincia orientale di Samar, nella serata di giovedì con venti sostenuti di 110 chilometri orari, causando l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica in città e villaggi, ma anche inondazioni e due piccole frane.