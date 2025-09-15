Filippine, incendio a Manila: oltre mille famiglie sfollate

Oltre mille famiglie sono state sfollate dopo un vasto incendio scoppiato sabato 13 settembre in una zona residenziale densamente popolata di Manila, senza provocare vittime. Alcuni sopravvissuti sono stati visti rovistare tra i resti delle proprie case bruciate per recuperare oggetti di valore. Una palestra di basket è stata trasformata in centro di evacuazione, mentre altre famiglie, come quella di Aileen Nikol, hanno montato tende temporanee lungo la strada in attesa di aiuti.