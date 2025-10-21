Filippine, gravi inondazioni causate dalla tempesta Fengshen: almeno 10 morti

La tempesta tropicale Fengshen ha provocato devastanti allagamenti in diverse aree delle Filippine. Migliaia di residenti sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, mentre intere zone sono finite sott'acqua. Il bilancio provvisorio conta almeno 10 vittime. A Roxas City sono caduti 365,5 mm di pioggia in poche ore, più del doppio delle precipitazioni medie dell’intero mese di ottobre, aggravando l'emergenza. Le autorità proseguono le operazioni di soccorso e monitoraggio.