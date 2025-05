Filippine, bus travolge auto in coda al casello: 10 morti

Un autobus ha tamponato una alcuni veicoli in coda al casello autostradale a Tarlac, a nord di Manila, provocando la morte di 10 persone, tra cui alcuni bambini, secondo quanto riferito dalla polizia. Decine di persone sono rimaste ferite nella collisione multipla avvenuta in un momento di traffico intenso a livello nazionale a causa della festività del Labor Day. Il conducente dell'autobus, che è rimasto ferito, è stato preso in custodia dalla polizia e ha inizialmente dichiarato agli investigatori di essersi addormentato poco prima dell'incidente. L'autobus ha investito un furgone che era in coda con altri tre veicoli. Otto delle persone rimaste uccise, fra cui alcuni bambini, si trovavano nel van.