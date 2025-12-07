Logo Tgcom24
Mondo
in piazza

Festa techno davanti al Parlamento di Budapest

Migliaia di ungheresi hanno partecipato all'evento nella piazza già addobbata per le Feste natalizie

07 Dic 2025 - 14:49
01:13 

La piazza davanti al Parlamento di Budapest, in Ungheria, si è trasformata in una grande discoteca a cielo aperto. Migliaia di giovani fino a notte fonda hanno danzato su note techno.

