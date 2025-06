Festa della Repubblica a Merano, il sindaco Zeller non canta l'inno italiano

Nuova polemica sul neoeletto sindaco di Merano, Katharina Zeller. Dopo le numerose critiche ricevute poco settimane fa per non aver indossato la fascia tricolore durante il passaggio di consegne con il suo predecessore, ora Zeller torna a far parlare di sé in occasione della Festa della Repubblica. Il primo cittadino, questa volta con la fascia tricolore, non ha cantato l'inno italiano. Il suo gesto è stato interpretato da più parti come una mancanza di rispetto.