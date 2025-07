Ferrara, traffico di oro e argento verso la Svizzera: sgominata organizzazione

La Gdf ha scoperto un lucroso traffico di metalli preziosi di provenienza illecita destinati, per essere fusi, in Svizzera. La banda in un paio di anni avrebbe acquistato in Italia ingenti quantitativi di oro ed argento (rispettivamente oltre 560 kg di oro e oltre 65 kg di argento) di presumibile provenienza illecita, successivamente esportati con modalità illegali in Svizzera. I proventi derivanti da tali operazioni illecite, tutti ottenuti in denaro contante, sono stati quantificati in oltre 26 milioni di €. Durante le attività investigative sono stati sottoposti a sequestro monili d’oro e d’argento del valore stimato di oltre 220 mila euro che erano stati occultati all’interno di un pozzetto interrato nel giardino di casa di uno dei principali responsabili. Inoltre, presso il valico con la Svizzera, è stata sequestrata valuta, abilmente occultata all’interno di un’autovettura, per circa 100mila euro ritenuti provento degli illeciti.