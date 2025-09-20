Logo Tgcom24
POLEMICA CHIUSA

Fedez chiede scusa a Sinner: "Non sono riuscito a spiegarmi"

Nella sua nuova canzone aveva definito il tennista""un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler"

di Maria Vittoria Cora'
20 Set 2025 - 19:05
01:23 

"Ho scritto una nuova canzone, ma è successo un putiferio. Mi assumo tutte le responsabilità. È un brano dove io volevo portare all'esasperazione diversi concetti, paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo. Non sono riuscito a spiegarmi, l'unica cosa che posso fare è chiedere scusa". Lo ha detto Fedez durante il suo concerto al Forum di Assago (Milano), in risposta alle polemiche sulla nuova canzone in cui il tennista viene definito "un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler".

fedez
sinner

