Far West a Padova, spari in strada tra spacciatori

La polizia di Padova ha fermato i due presunti autori dell'aggressione a colpi di pistola e coltello avvenuta il 20 giugno a Brusegana (Padova) tra cittadini tunisini per questioni legate allo spaccio di droga. Si tratta di un 32enne irregolare e di un 22enne richiedente asilo, con precedenti specifici. Nell'abitazione dove i due vivono a Padova, oltre a recuperare l'arma utilizzata (una pistola a salve) sono stati sequestrati cocaina, hashish e un bilancino di precisione. I due stranieri sono indagati per minacce aggravate in concorso e procurato allarme.