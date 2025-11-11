Logo Tgcom24
Sorpresa inaspettata

Fanno un video romantico a Barcellona, dietro di loro passa... Leo Messi

Una coppia si stava filmando in atteggiamento romantico quando alle loro spalle...

11 Nov 2025 - 15:26
00:41 

Mentre giravano un video per strada a Barcellona, due fidanzati si sono trovati dietro di loro Leo Messi. Il campione argentino, in città per una visita a sorpresa al nuovo Camp Nou, è passato accanto alla coppia senza accorgersi di nulla. In seguito, Messi ha condiviso su Instagram un messaggio per dire quanto gli mancasse quello stadio e la sua atmosfera unica. E nel frattempo il video dei fidanzati è diventato virale, con la faccia stupita di lui di quando si accorge di avere a pochi metri il fenomeno argentino. 