il caso

Famiglia nel bosco, Palmoli si divide

Il paese si interroga sul futuro dei tre bambini

di Ilaria Liberatore
29 Dic 2025 - 09:38
00:46 

Dopo l'allontanamento disposto dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, gli abitanti del piccolo centro abruzzese si dividono tra chi difende l'unità familiare e chi pone l'accento sulle lacune educative dei piccoli

