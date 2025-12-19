Logo Tgcom24
IL CASO DI PALMOLI (CHIETI)

Famiglia nel bosco, Michela Vittoria Brambilla: "Giù le mani dai bambini, non sono proprietà dello Stato"

L'intervento della presidente della commissione bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza

19 Dic 2025 - 19:13
"Giù le mani da bambini perché i nostri figli non sono proprietà dello Stato. Non posso essere allontanati dalle loro famiglie, strappati dal loro ambiente, in maniera troppo spesso traumatica, in nome di verbali, dichiarazioni, relazioni di operatori che alcune volte hanno perfino carta bianca nell'eseguire questi provvedimenti. Non permetterò che tutto questo accada". Lo ha detto l'on. Vittoria Michela Brambilla, presidente della commissione bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza, in merito alla vicenda della famiglia del bosco di Palmoli (Chieti).

