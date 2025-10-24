Falso "made in Italy": sequestrati 5,5 milioni di accessori moto-auto

Un vero e proprio maxi sequestro contro il falso "Made in Italy”. Oltre 5,5 milioni di prodotti, tra cui 144mila caschi per moto e bici, sono stati sequestrati a Torino nell'ambito dell'operazione "Non ci casco", un'inchiesta coordinata dalla Procura contro le frodi nel settore degli accessori per moto e auto. Il blitz della Finanza ha permesso il sequestro di beni per un valore stimato in oltre 90 milioni di euro.