Fallisce il primo lancio europeo di un razzo per satelliti: lo Spectrum precipita ed esplode

Doveva essere un passo avanti per l'industria aerospaziale europea, ma si è trasformato in un fallimento spettacolare: il razzo Spectrum, progettato per portare satelliti in orbita, si è schiantato in mare appena 30 secondi dopo il lancio dall'isola di Andoya, nel nord della Norvegia. Poco dopo la partenza, il razzo ha iniziato a oscillare in modo incontrollato prima di precipitare nell'oceano, causando una violenta esplosione. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e la piattaforma di lancio non ha subito danni. Lo Spectrum, costruito dalla compagnia tedesca Isar Aerospace, era stato sviluppato per trasportare satelliti di piccole e medie dimensioni. Nonostante l'incidente, l'azienda ha dichiarato che il test ha comunque fornito dati preziosi per i futuri lanci e che il volo di 30 secondi era già considerato un obiettivo raggiunto.