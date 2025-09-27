Ex Ilva, più vicina l'ipotesi "spezzatino"

Potrebbe cambiare volto quella che è stata la più grande acciaieria d'Europa, l'ex Ilva di Taranto. C'è attesa per l'esito ufficiale della seconda gara per la vendita di acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. L'ipotesi di grandi multinazionali del siderurgico interessate all'acquisto è molto vacillante dopo l'addio degli azeri di Baku Steel e l'incognita degli indiani di Jindal, che nel frattempo hanno rivolto i loro interessi altrove in Europa. Resterebbe in piedi l'offerta dei grandi fondi di investimento statunitensi, Bedrock e Flacks Group e una serie di offerte per singoli asset da parte di gruppi del settore acciaio anche italiani.