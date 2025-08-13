Ex Ilva, il ministro Urso a Tgcom24: "Straordinaria l'intesa firmata"

Per l'ex Ilva di Taranto "la gara è in corso. Ci auguriamo che vi siano un numero significativo di partecipanti che presentano i piani industriali sostenibili economicamente. Noi faremo la nostra parte anche e soprattutto per tutelare i lavoratori di Taranto". Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, intervistato su Tgcom24. I lavoratori, ricorda Urso, "mi hanno accolto il 28 febbraio del 2023 quando abbiamo commissariato l'azienda con una straordinaria accoglienza e partecipazione, e io debba a loro molto e penso che noi saremo in condizioni di tutelarli tutti come abbiamo fatto in tutte le crisi industriali che abbiamo affrontato in questi tre anni".