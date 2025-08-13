Ex Ilva, il ministro Urso a Tgcom24: "Straordinaria l'intesa firmata"

Nel suo intervento, illustrato il quadro della situazione a Taranto che va verso la decarbonizzazione
Il piano per la decarbonizzazione di Taranto "prevede innanzitutto in questa prima fase inevitabilmente la riattivazione dei tre altiforni con lavoro di manutenzione che sarà necessario affinché ci sia una capacità produttiva di 6 milioni di tonnellate che consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi economici dello stabilimento". Lo ha affermato il ministro delle Imprese Adolfo Urso, intervistato su Tgcom24, aggiungendo chea gara che è stata aggiornata "pone come centrale la più veloce decarbonizzazione".
Urso definisce "importante", "decisivo", "straordinario assolutamente che si sia raggiunta una intesa dopo oltre 15 anni di divisioni, di lacerazioni, di contrapposizioni" tra governo ed enti territoriali. "Un'intesa - dice - firmata da tutti gli attori istituzionali a qualunque colore politico appartengano".
Per l'ex Ilva di Taranto "la gara è in corso. Ci auguriamo che vi siano un numero significativo di partecipanti che presentano i piani industriali sostenibili economicamente. Noi faremo la nostra parte anche e soprattutto per tutelare i lavoratori di Taranto". Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, intervistato su Tgcom24. I lavoratori, ricorda Urso, "mi hanno accolto il 28 febbraio del 2023 quando abbiamo commissariato l'azienda con una straordinaria accoglienza e partecipazione, e io debba a loro molto e penso che noi saremo in condizioni di tutelarli tutti come abbiamo fatto in tutte le crisi industriali che abbiamo affrontato in questi tre anni".
