Etiopia, il vulcano Hayli Gubbi erutta per la prima volta

Il vulcano Hayli Gubbi, situato nella regione di Afar, nel nord-est dell'Etiopia, ha dato vita alla sua prima attività vulcanica nella storia. Domenica 23 novembre la montagna, rimasta a lungo inattiva, ha iniziato a emettere cenere nell'aria, regalando immagini impressionanti e inaspettate. Secondo Afar TV, l'evento ha provocato scosse di terremoto di lieve entità nelle aree circostanti, tra cui Erta Ale e la città di Afdera. Il vulcano si trova infatti a circa 15 chilometri a sud-est di Erta Ale, uno dei crateri più attivi e studiati del Paese.