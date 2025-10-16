Esplosione nel Veronese, laria Salis punta il dito contro la politica

Le parole, si dice, sono pietre. E, in questo caso, innescano polemiche a valanga. Al centro, un post di Ilaria Salis sui social, a poche ore dall'uccisione dei tre carabinieri a Castel d’Azzano. Annuncia, Salis, un incontro al Parlamento europeo sul tema del diritto all'abitare. E scrive: "In questi giorni, la crisi abitativa e la povertà crescente in Italia sono tornate drammaticamente al centro della scena, da Sesto San Giovanni (dove si era suicidato un uomo sfrattato ndr) a Castel d'Azzano" è l’incipit dell'eurodeputata della Sinistra. Che avanza la sua analisi: "Alla radice di quei gesti disperati e terribili c'è una questione sistemica: la negazione di un diritto fondamentale che genera sofferenza e disagio in fasce sempre più ampie della popolazione", aggiunge Salis. Che prosegue così: "Se la politica continuerà a non affrontare le cause profonde di questa crisi, dovrà considerarsi corresponsabile di ciò che di orribile accade, insieme a quel capitalismo che ha trasformato la casa da bene essenziale”