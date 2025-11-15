Esplosione in un polo industriale di Buenos Aires: decine di feriti

Le autorità escludono il pericolo di nube tossica, paventato inizialmente
Enorme esplosione nella notte di venerdì 14 novembre in un polo industriale della località argentina di Ezeiza, in prossimità dell'aeroporto di Buenos Aires. Almeno venti i feriti. Le autorità escludono il pericolo di nube tossica, paventato inizialmente.
L'incendio è avvenuto in un momento in cui la zona industriale, composta principalmente da capannoni adibiti a logistica, era solo presidiata dal personale di sicurezza. Oltre ad alcuni ustionati lievi, la maggior parte dei feriti è stata causata dalla forte onda d'urto dell'esplosione che è stata avvertita a oltre un chilometro di distanza.
Le operazioni dell'aeroporto di Ezeiza non sono state interrotte nonostante l'alta colonna di denso fumo nero prodotta dall'incendio di grandi proporzioni. L'incendio, riferiscono le autorità, è sotto controllo.