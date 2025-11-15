Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
VICINO ALL'AEROPORTO

Esplosione in un polo industriale di Buenos Aires: decine di feriti

Le autorità escludono il pericolo di nube tossica, paventato inizialmente

15 Nov 2025 - 15:44
00:53 

Enorme esplosione nella notte di venerdì 14 novembre in un polo industriale della località argentina di Ezeiza, in prossimità dell'aeroporto di Buenos Aires. Almeno venti i feriti. Le autorità escludono il pericolo di nube tossica, paventato inizialmente.

L'incendio è avvenuto in un momento in cui la zona industriale, composta principalmente da capannoni adibiti a logistica, era solo presidiata dal personale di sicurezza. Oltre ad alcuni ustionati lievi, la maggior parte dei feriti è stata causata dalla forte onda d'urto dell'esplosione che è stata avvertita a oltre un chilometro di distanza.

Le operazioni dell'aeroporto di Ezeiza non sono state interrotte nonostante l'alta colonna di denso fumo nero prodotta dall'incendio di grandi proporzioni. L'incendio, riferiscono le autorità, è sotto controllo.

video evidenza
buenos aires
argentina
incendio