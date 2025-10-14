Esplosione in un casolare, Mattarella: "Un partecipe cordoglio ai familiari delle vittime"

"Esprimo la mia solidale vicinanza all'arma dei Carabinieri e un partecipe cordoglio ai familiari delle vittime" dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ed è unanime il cordoglio delle istituzioni. Sui social, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parla di "profondo dolore": "L'esplosione ci richiama al sacrificio di chi serve l'Italia e i suoi cittadini". Dal vicepremier Matteo Salvini rabbia e commozione: "Morti mentre facevano il loro dovere. Un forte abbraccio alle famiglie e all'arma dei carabinieri". Anche il vicepremier Antonio Tajani, si dice: "Profondamente addolorato. Prego per la salute di tutti i feriti".