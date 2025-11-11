Esplosione di un'auto a New Delhi: le immagini tra fumo e distruzione

Fumo denso, sirene e scene di devastazione: sono le prime immagini dopo l'esplosione di un'auto avvenuta vicino al Forte Rosso di New Delhi. Il video dei vigili del fuoco mostra la confusione che segue la deflagrazione, tra veicoli danneggiati, detriti sull'asfalto e cittadini in fuga. Sul posto, le squadre di soccorso sono intervenute tra il fumo ancora visibile e le macerie che coprivano parte della strada. Secondo i media locali, l'attacco ha provocato diversi morti e feriti. La deflagrazione sarebbe stata causata da un'auto parcheggiata vicino al cancello di ingresso dell'area storica del Forte Rosso, una delle principali attrazioni turistiche della capitale. Le autorità indiane hanno isolato l'area e avviato le indagini: l'attentatore suicida sarebbe il dottor Umar Mohammed, un medico di Pulwama. L'uomo era un sospettato chiave in un più ampio complotto terroristico che ha portato all'arresto di altri professionisti e al sequestro di un grande deposito di esplosivi. La famiglia di Umar Mohammed in Kashmir ha espresso shock per il suo presunto coinvolgimento.