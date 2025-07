A Torre del Greco, in provincia di Napoli, una palazzina è crollata a causa di un'esplosione, causata probabilmente da una bombola da campeggio. I vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale hanno estratto dalle macerie un uomo, ferito ma non in maniera grave, che è stato poi portato in ospedale. Si tratta di un 64enne. Non risultano altre persone coinvolte.