Esce "Vasco live 2025: The essentials" per celebrare la vita

"Vasco live 2025 The essentials". Ventuno canzoni, 99 minuti di rock e passione, scelti dalla scaletta ufficiale del tour e pensati per essere ascoltati come un album da studio, capace di restituire emozioni e significati dei live, costruito attorno al tema "celebrare la vita"."È come un disco in studio ma ha tutta l'energia dei concerti" racconta Vasco. Un esperimento, in uscita il 14 novembre, che scatena emozioni e ricordi degli strepitosi live estivi. "Io sarò all'estero, per scaramanzia, come sempre e con questo quest'anno lo archiviamo per che noi ci e stiamo già preparando all'anno prossimo. Evviva!" aggiunge Vasco.