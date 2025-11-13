Escavatori e miliziani: la ricerca dei resti degli ostaggi a Gaza

Le immagini arrivano dalla parte orientale di Gaza City, dove miliziani di Hamas sono stati ripresi mentre si spostavano su camioncini per proseguire la ricerca dei resti degli ostaggi israeliani. La zona, duramente colpita dai combattimenti, resta uno dei principali punti di interesse per il recupero dei corpi. Il convoglio è stato raggiunto da camion egiziani che trasportavano escavatori, mezzi necessari per rimuovere detriti e macerie nelle aree più difficili da esplorare. A seguire la colonna di veicoli c'erano anche mezzi e personale della Croce Rossa, presenti per monitorare il processo. L'organizzazione ha precisato di non essere direttamente coinvolta nelle operazioni, sottolineando il proprio ruolo di intermediario neutrale nell'ambito degli accordi attualmente in vigore. Secondo le informazioni diffuse, quattro ostaggi israeliani risultano ancora dispersi all'interno della Striscia. Le Brigate al-Quds, braccio armato della Jihad islamica palestinese, e le Brigate Qassam, ala militare di Hamas, hanno inoltre dichiarato l'intenzione di consegnare il corpo di un ostaggio israeliano nella serata di giovedì.